Синоптики рассказали, будет ли в Украине снег на Новый год

31 декабря в западных областях Украины ожидается дождь, в горах будет значительный снег, на остальной территории без осадков.

Снег на Новый год выпадет только в Карпатах Фото: depositphotos.com

В Украине 30 декабря без существенных осадков, только днем в западных областях ожидается дождь, в горах с мокрым снегом. Об этом "Укринформу" сообщили в Украинском гидрометцентре.

"30 декабря облачно. Без существенных осадков, лишь днем в Закарпатье, Прикарпатье и на Волыни дождь, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром туман, в восточных и Сумской областях на дорогах местами гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 7–12 м /с, в Карпатах местами порывы 15–20 м /с.

Температура ночью будет составлять 0...+5 °С, на крайнем юге до +8 °С, днем +5...+10 °С, на юге до +14 °С; в восточных областях ночью -3...0 °С, днем +1...+6 °С.

В Киеве и Киевской области 30 декабря без существенных осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 7–12 м /с. Температура ночью в столице +1...+3 °С, днем +6...+8 °С; по области ночью 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.

В последующие два дня, 31 декабря – 1 января, в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится облачная погода. 31 декабря в западных областях ожидается дождь, в горах будет значительный снег, на остальной территории без осадков; 1 января в Украине, кроме востока, небольшие дожди, в западных областях умеренные осадки, в Карпатах снег.

Температура в восточных областях ночью от -3 °С до +2 °С, днем 0...+5 °С; на остальной территории ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, в южной части до +13 °С; 1 января в западных областях ночью от -2 °С до +3 °С, днем +1...+6 °С; в Карпатах ночью и днем 31 декабря около 0 °С, 1 января -5...0 °С.

В столичном регионах 31 декабря без осадков, 1 января небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.

Также синоптики обещают 2–3 января сухую погоду в Украине, только ночью 2 января на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах небольшой мокрый снег.

Температура 2 января ночью – от -3 °С до +3 °С, днем +2...+8 °С; 3 января ночью -5...0 °С, днем 0...+6 °С; 2–3 января на юге Одесской области и в Крыму, а 3 января и в Закарпатье +9...+12 °С; в Карпатах ночью и днем от -3 °С до +3 °С (ночью 2 января -2...-8 °С).

В Киеве 2–3 января без осадков. Температура 2 января ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С; 3 января ночью -5...0 °С, днем 0...+5 °С.