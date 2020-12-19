В Украине сохранится теплая погода, на востоке – до -10 °С – Укргидрометцентр

Похолодание в восточных областях Украины начнется в понедельник, 21 декабря, прогнозируют в Укргидрометцентре.

В ближайшие дни в Украине ожидаются туманы и гололедица Фото: depositphotos.com

В большинстве областей Украины в ближайшие сутки сохранится влажная теплая погода, только на востоке страны ожидается снижение температуры. Об этом пишет "Интерфакс-Украина", ссылаясь на прогноз Укргидрометцентра.

Так, 20 декабря на Левобережье и в Крыму ожидается небольшой снег, на остальной территории страны – без осадков. На Правобережье ночью и утром туман. В восточных, Черниговской, Сумской и Полтавской областях местами гололедица.

Температура ночью и днем от -2 °С до +3 °С. Ночью в восточных областях -2…-7 °С, днем в большинстве западных и Одесской областях +1…+6 °С.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков, ночью и утром – туман. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0…+2 °С.

В понедельник, 21 декабря, в восточных и юго-восточных областях Украины небольшой снег. На остальной территории без существенных осадков. По всей территории страны, кроме западных областей, на дорогах ожидается гололедица.

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью опустится до -3…-10 °С, днем – от -1 °С до -6 °С. На остальной территории страны температура составит -3…+2 °С, на юге Одесской области, в Закарпатье и Прикарпатье – до +5 °С.

В Киеве в понедельник без существенных осадков, на дорогах – гололедица. Температура в течение дня составит 0…+2 °С.