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КИЕВ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кульбида: Качество воздуха в Киеве ухудшалось из-за формирования в атмосфере слоя, удерживающего загрязнение. Это временное явление

На сегодня качество воздуха в Киеве в целом удовлетворительное, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

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Кульбида: Говорить о том, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем
Кульбида: Говорить о том, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем
Скриншот: MNS GOV.UA / YouTube
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Причиной ухудшения качества воздуха в Киеве стало временное природное явление, когда в приземной атмосфере формируется слой, задерживающий загрязняющие вещества и продукты горения. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Я бы не сказал, что в Киеве такое плохое качество воздуха. Если оценивать вчерашний и сегодняшний дни, то качество воздуха в целом удовлетворительное. Бывают и худшие ситуации. Причиной определенного ухудшения качества воздуха стало повышение температуры в слое атмосферы от поверхности земли до высоты 200 метров. Образуется задерживающий слой, который не позволяет перемешиванию воздуха с более высокими слоями. Это неблагоприятный фактор, который способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Это естественное временное природное явление. Как правило задерживающий слой долго не держится. Он формируется в утренние часы и до 11–12 часов дня рассеивается, как только температура возле поверхности земли повышается. Поэтому нет существенных проблем. Абсолютно рядовая ситуация, которая наблюдается достаточно часто в Киеве, а в такой холодный период года, когда еще нет настоящих морозов, еще чаще", – отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что к 1 декабря ситуация в столице нормализовалась.

"Анализируя концентрации на наших 16 постах наблюдения за загрязнениями, могу сказать, что сегодня они абсолютно рядовые. Есть определенные небольшие превышения по диоксиду азота. А по другим параметрам меньше предельно допустимых концентраций. Говорить о том, что воздух в Киеве чрезвычайно загрязнен, мы не можем. Единственное, может наблюдать локальное загрязнение в определенных районах, где нет наших пунктов наблюдения, например на левом берегу. [Запах гари или задымление] может быть связано с производственными процессами. Но еще раз повторю, что в целом ситуация по городу нормальная", – подчеркнул Кульбида.

30 ноября, по данным портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, в Киеве зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязненности воздуха.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что действительно наблюдается загрязнение воздуха в Дарницком и Днепровском районах. Городские власти отметили, что в воздухе скапливаются продукты горения из-за безветренной погоды.

Киев находится на 20-й позиции в списке с индексом качества воздуха (AQI) 140 при норме до 50. С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) с показателем 143 и Нур-Султан (Казахстан) – 122.

Теги: Киев, Украина, погода, Укргидрометцентр, морозы, воздух, Дарница, задымление, Николай Кульбида
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