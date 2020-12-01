В КГГА заявили, что зафиксировали загрязнение воздуха в двух районах Киева

В Киевской городской государственной администрации посоветовали жителям столицы закрыть окна.

Киев находится на 20-й позиции в списке с индексом качества воздуха Фото: depositphotos.com

В Киеве 30 ноября зафиксировали загрязнение воздуха в Дарницком и Днепровском районах. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале.

"Безветренная погода вызывает накопление продуктов горения в воздухе. Специалисты советуют жителям столицы закрыть окна", – сообщили в КГГА.

В ведомстве пояснили, что в воздухе наблюдается накопление автомобильных газов, а также загрязняющих веществ, которые образуются в результате работы промышленных предприятий.

30 ноября, по данным портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, в Киеве зафиксировали один из самых высоких в мире показателей загрязненности воздуха.

Киев находится на 20-й позиции в списке с индексом качества воздуха (AQI) 140 при норме до 50. С украинской столицей соседствуют Куала-Лумпур (Малайзия) с показателем 143 и Нур-Султан (Казахстан) – 122.