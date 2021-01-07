Мокрый снег и гололед. Спасатели объявили I уровень опасности на дорогах Украины

Пешеходов и водителей призывают быть осторожными на дорогах.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о мокром снеге и гололедице на дорогах в пятницу 8 января.

"8 января в Черниговской и Сумской областях значительные осадки, в северных, восточных, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также в Киеве и Киевской области налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Спасатели призывают водителей быть осторожными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и избегать опасных маневров.

Киевская городская государственная администрация заявляет, что 544 единицы спецтехники коммунальной корпорации "Киевавтодор" готовы к ухудшению погодных условий в столице.

В КГГА призывают пешеходов быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей – на дороге.

В прошлый раз гололед заставил спасателей объявить желтый уровень опасности месяц назад. Погодные условия в Украине ухудшились с 10 декабря из-за мокрого снега и дождя. Движение транспорта нарушилось из-за образовавшегося на дорогах гололеда. Задерживались поезда и электрички, спасатели предупреждали о временном ограничении движения грузовиков и автобусов в Житомирской, Киевской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.