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В Германии для борьбы с гололедом планируют использовать рассол от огурцов

В Баварии планируют сэкономить около 700 т соли, используя для борьбы со снегом и гололедом рассол.

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Рассол от огурцов будут распылять на дорогах в Баварии
Рассол от огурцов будут распылять на дорогах в Баварии
Фото: pixabay.com

В Германии для борьбы с гололедом планируют использовать рассол от огурцов. Сырье предложила баварская компания Develey, которая занимается производством продуктов питания. Об этом сообщает газета Augsburger Allgemeine.

Благодаря рассолу в Баварии хотят сэкономить 700 т соли и почти 5 млн л воды, чтобы улучшить состояние окружающей среды.

В рассол, который остался от переработки огурцов, добавят еще соли, чтобы жидкость подошла для обработки дорог.

Как пишет "Немецкая волна", согласно пилотному проекту, планируют обработать 1,5 тыс. км дорожного полотна.

Теги: Германия, гололед, Бавария, дороги
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