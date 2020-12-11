Monatik показал, как скользит по заледенелому спуску

Украинский певец Monatik поделился с подписчиками шуточным роликом.

Украинский певец Monatik 11 декабря в Instagram выложил шуточное видео, на котором запечатлен скользящим по заледеневшему спуску.

Артист позирует в кадре в объемной куртке с рисунком, подвернутых штанах и кедах.

"Сегодня осознал происхождение [танцевального направления] шаффла!" – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Накануне в Киеве прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица. Киевская облгосадминистрация предупредила жителей города о гололеде на дорогах ночью 11 декабря и о первом, "желтом", уровне опасности. Из-за гололеда за помощью к столичным медикам обратилось 163 человека.