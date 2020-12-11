В КГГА рассказали, сколько человек получило травмы в Киеве из-за гололеда

Некоторые из пострадавших в результате гололеда в Киеве 10 декабря госпитализированы, сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталья Вишневская.

В Киеве за сутки 10 декабря 163 человека обратились за помощью с травмами из-за гололеда. Об этом "Украинской правде" сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской горгосадминистрации Наталья Вишневская.

"За минувшие сутки травмировано 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализирована", – сказала она.

Вишневская отметила, что по состоянию на утро 11 декабря статистики еще нет.

Она добавила, что это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов.

Накануне в Киеве прошел ледяной дождь, в результате чего образовалась гололедица.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, днем 11 декабря в Киеве ожидается температура от 0 до -2 °С. Киевская облгосадминистрация предупредила о гололеде на дорогах ночью 11 декабря и о первом, "желтом", уровне опасности.