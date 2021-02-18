В Украину идет потепление – Укргидрометцентр

Синоптики обещают украинцам на выходных умеренный снег и снег с дождем, дневные температуры к концу недели повысятся до +5 °С.

Начиная с 20 февраля в Украину придет потепление. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

"Завтра без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег, на юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15–20 м/с. Температура ночью -20...-25 °С, днем -7...-12 °С. В южных, юго-восточных областях, в Закарпатье и местами в Прикарпатье ночью -11...-18 °С, днем от -5 °С до +1 °С", – отметили синоптики.

20 февраля на Правобережье, 21 февраля в восточных и северо-восточных областях небольшой снег, а в Карпатах – умеренный. В западных областях ожидают снег с дождем, на остальной территории Украины – без осадков.

"Местами туман, температура 20 февраля ночью -12...-19 °С, днем -4...+2 °С, на западе страны ночью -3...-10 °С, днем 0...+5 °С. 21 февраля в Украине дальнейшее повышение температуры на 2–5 °С", – сообщили в Укргидрометцентре.