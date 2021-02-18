ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Украину идет потепление – Укргидрометцентр

Синоптики обещают украинцам на выходных умеренный снег и снег с дождем, дневные температуры к концу недели повысятся до +5 °С.

20-го и 21 февраля в Карпатах прогнозируют умеренный снег
20-го и 21 февраля в Карпатах прогнозируют умеренный снег
Фото: depositphotos.com

Начиная с 20 февраля в Украину придет потепление. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

"Завтра без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег, на юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15–20 м/с. Температура ночью -20...-25 °С, днем -7...-12 °С. В южных, юго-восточных областях, в Закарпатье и местами в Прикарпатье ночью -11...-18 °С, днем от -5 °С до +°С", – отметили синоптики.

20 февраля на Правобережье, 21 февраля в восточных и северо-восточных областях небольшой снег, а в Карпатах – умеренный. В западных областях ожидают снег с дождем, на остальной территории Украины – без осадков.

"Местами туман,  температура 20 февраля ночью -12...-19 °С, днем -4...+2 °С, на западе страны ночью -3...-10 °С, днем 0...+5 °С. 21 февраля в Украине дальнейшее повышение температуры на 2–5 °С", – сообщили в Укргидрометцентре.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2826838267567753

Теги: Украина, Закарпатье, Карпаты, Приазовье, Гидрометцентр, потепление, Укргидрометцентр, снег, туман, осадки, синоптики, температура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
"Без усов и волос лучше", "Не то, что сейчас". В сети обсуждают образ Цимбалюка с короткой стрижкой
  "Вы – обслуживающий еб...ный персонал. Нищие у...бища". Блогер из России выбросила вещи визажистов в подъезд, а их выгнала из квартиры
  "Вы – обслуживающий еб...ный персонал. Нищие у...бища". Блогер из России выбросила вещи визажистов в подъезд, а их выгнала из квартиры
Джамала позировала на крыше киевской высотки
Джамала позировала на крыше киевской высотки
Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото
Подписчики Бекхэма не могут понять, кто запечатлен в его объятиях. Фото
  "У нас были скандалы на этот счет постоянно". Экс-продюсер певицы Alyosha Лисица рассказал, почему не мог на ней жениться
  "У нас были скандалы на этот счет постоянно". Экс-продюсер певицы Alyosha Лисица рассказал, почему не мог на ней жениться
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Кларенс-хаус обнародовал рецепт блинов и рассекретил любимую начинку жены принца Чарльза. Видео
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
Крус стала героиней греческого глянца и рассказала о борьбе с неграмотностью
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
"Фредди Зибров", "Такой красавчик". Украинский певец удивил сходством с известным британским артистом. Фото
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
  "Отношение первой жены передалось дочке. Они в тандеме. И внучку поставили на ту же волну". Паперный рассказал, почему не общается с дочерью от первого брака
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Стали известны обстоятельства смерти Мягкова – СМИ
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
Казанин о Зеленском: Вован такой, мягко говоря, упертый парень. Если что задумал, отговаривать бессмысленно
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
"Она жила в бедности, поэтому я на нее даже не обижаюсь". Ступка рассказал о взаимоотношениях с женой
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
  "Мама испугалась. Она говорила: "Сделай что-нибудь". Панин рассказал, почему умерла его мать
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки
Художница Барашикова: С портретами Дмитрия Гордона у меня получилась сказочная история, как у Золушки G
Виктория ВОРОНИНА
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
"Красивая, молодая", "Как ровесница". Мама Каминской взбудоражила аудиторию своим внешним видом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
Звезда сериала "Сваты" Кошмал рассказала, почему стала веганом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
Как выглядит отец Дана Балана? Мать артиста обнародовала совместные снимки с мужем
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
Боярский госпитализирован спустя 10 дней после вакцинации от коронавируса
  "Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
"Они знают, что это для здоровья". Галкин рассказал, что пьют его с Пугачевой дети для поддержания иммунитета
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS