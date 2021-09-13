С этой недели в Украине начнется похолодание и придут дожди

В начале недели погоду в Украине будет формировать поле повышенного давления. Количество облаков немного увеличится, но солнечные лучи все равно будут хорошо прогревать воздух.

Однако начиная с четверга, 16 сентября, синоптическая ситуация начнет постепенно меняться, циклон с северо-запада со своими атмосферными фронтами принесет в Украину дожди, усиление ветра и снижение температуры.

13 сентября в Украине будет держаться дневная температура +22...+28 °C, ночью +9...+14 °C. Начиная с 14 сентября температура будет падать. Днем она составит +16...+22 °C, ночью +5...+11 °C. В Прикарпатье 14 сентября ожидается дождь и гроза.

Понижение температуры с середины недели начнется в западных, центральных и северных регионах. В конце недели похолодает и на юге и востоке.