Синоптик: Бабье лето уже в Украине!

"Бабье лето уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное охлаждение, дневное солнышко, летающая паутина (кто не видел – зайдите в лес или даже ближайшую рощу), тихий ветер или даже штиль – все это уже пришло", – написала она.

Диденко сообщила, что 6 сентября в Украине ожидается сухая погода.

"Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 ºC, преимущественно на почве заморозки 0...-3 ºC. Традиционно более защищенные от холода регионы – Закарпатье и юг Украины – избегут заморозков. В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 ºC, в южной части и в Закарпатье +18...+23 ºC", – написала синоптик.

Она прогнозирует, что в дальнейшем в Украине будет теплеть, но ночи будут прохладными.