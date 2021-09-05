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Синоптик: Бабье лето уже в Украине!

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Диденко сообщила, что в Украину пришло бабье лето
Диденко сообщила, что в Украину пришло бабье лето
Фото: depositphotos.com

В Украине по метеорологическим признакам наступило бабье лето. Об этом в Facebook 5 сентября сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Бабье лето уже в Украине! Все его признаки – антициклон, ночное охлаждение, дневное солнышко, летающая паутина (кто не видел – зайдите в лес или даже ближайшую рощу), тихий ветер или даже штиль – все это уже пришло", – написала она.

Диденко сообщила, что 6 сентября в Украине ожидается сухая погода.

"Ближайшей ночью в большинстве областей Украины ожидается +1...+6 ºC, преимущественно на почве заморозки 0...-3 ºC. Традиционно более защищенные от холода регионы – Закарпатье и юг Украины – избегут заморозков. В течение дня температура воздуха поднимется до +13...+18 ºC, в южной части и в Закарпатье +18...+23 ºC", – написала синоптик.

Она прогнозирует, что в дальнейшем в Украине будет теплеть, но ночи будут прохладными.

https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/4845999112096695

Контекст:

Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.

По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, погода, осень, потепление, Наталья Диденко
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