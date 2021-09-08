"Красивые и опасные". Синоптик предупредила украинцев о туманах

"Однако без атмосферных явлений не останемся – будут возникать красивые, хотя и опасные для водителей туманы. Туманы с видимостью 300–500 метров будут плавать преимущественно утром и вечером", – сообщила специалист.
По ее словам, температура воздуха будет комфортной, "практически идеальной": +20...+25 °C.
"И даже ночью заморозки отступят под мягким давлением комфортного тепла: +8...+14 °C. В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается + 22... +24 °C".
Диденко 6 сентября рассказала, что в Украину пришло первое бабье лето. Оно длится с конца августа примерно до 11 сентября.
Осень 2021 года в Украине будет очень сухой, особенно в октябре, вероятны ранние заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр. В Северной Европе, Великобритании, Скандинавии, Эстонии и в западной части России ожидается больше облачных, дождливых дней, в сентябре будет прохладно, однако относительно тепло в ноябре.
По данным метеорологов, первый снег в этом году в Украине может выпасть в октябре.