"Красивые и опасные". Синоптик предупредила украинцев о туманах

"Однако без атмосферных явлений не останемся – будут возникать красивые, хотя и опасные для водителей туманы. Туманы с видимостью 300–500 метров будут плавать преимущественно утром и вечером", – сообщила специалист.

По ее словам, температура воздуха будет комфортной, "практически идеальной": +20...+25 °C.

"И даже ночью заморозки отступят под мягким давлением комфортного тепла: +8...+14 °C. В Киеве четверг также будет солнечным и теплым, в течение дня ожидается + 22... +24 °C".

Диденко 6 сентября рассказала, что в Украину пришло первое бабье лето. Оно длится с конца августа примерно до 11 сентября.