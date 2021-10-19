В Харьковской области столкнулись микроавтобус и грузовик, три человека погибли, еще трое в больнице – ГСЧС

ДТП случилось на автодороге "Харьков – Симферополь"
Фото: Патрульна поліція України / Facebook (архив)
Ранним утром 19 октября на автодороге Харьков – Симферополь вблизи села Копанки Харьковской области водитель микроавтобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате столкновения погибло три человека. Еще трое получили травмы, их в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
"Для деблокирования от ГСЧС привлекалось пять человек и одна единица техники", – добавили в службе.
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