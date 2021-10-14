В Польше попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие

В машине было восемь украинцев Фото: pixabay.com

По данным издания, в районе села Магнушовице машина с украинцами врезалась в грузовик, который ехал по той же полосе в том же направлении.

Из восьми человек, которые находились в микроавтобусе, в больницу были доставлены пятеро.

После столкновения автомобили выехали на аварийную полосу, отмечает Nowa Trybuna Opolska.

Агентству УНН спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что "незначительные повреждения" получили четверо украинцев.

"Медики оказали им необходимую помощь. Угрозы жизни нет", – подчеркнул дипломат.