Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2021
 
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"Ксения говорила о моей дочери как об избалованном "золотом" ребенке. Но она причинила вред только внутри своей семьи". Успенская высказалась о смертельном ДТП с Собчак

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Успенская: Деньги далеко не самое главное в жизни
Успенская: Деньги – далеко не самое главное в жизни
Фото: uspenskayalubov_official / Instagram

Российская певица Любовь Успенская на своей странице в Instagram 13 октября прокомментировала смертельное ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак.

"Ксения – это не тот человек, с которым я бы хотела поддерживать приятельские отношения. Однако я выражаю ей свое сожаление о том, что она оказалась в этой ситуации", – заявила она.

Успенская отметила, что нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу.

"Деньги – далеко не самое главное в жизни. Это я прочувствовала и на себе. Ксения жива. Для нее это неприятная история, но она жива. Прежде всего стоит говорить о тех, кого уже не вернуть. И их жизни ни чуть не менее ценные, чем Ксении Собчак или моя собственная. Мы все равны перед Господом. Соболезную семье погибшей девушки. Им еще тяжелее, мне кажется, от того, что еще долго этих непубличных людей будут публично обсуждать и тревожить, беспокоить их душевные раны", – написала певица.

Относительно поста Собчак, опубликованного в Instagram после трагедии, Успенская заявила, что телеведущая еще была не способна сформулировать свои мысли правильно.

"В этом посте она говорит больше о себе и деньгах: "У меня сотрясение, я волнуюсь, окажем помощь..." Я начинала с того, что деньги не главное и ими невозможно все купить. Этим хочу и закончить. В свое время Ксения говорила о моей дочери [Татьяне Плаксиной] как об избалованном "золотом" ребенке. Но моя дочь, если и причинила вред, то только внутри своей семьи. В общем, сейчас не об этом. Сейчас о боли. О боли конкретных людей и семей. Примите мои искренние соболезнования", – завершила она.

Контекст:

Успенская и Собчак поскандалили в феврале 2020 года в эфире программы "Док-ток" на российском "Первом канале". Тогда Успенская не захотела слушать заявления о том, что ее дочь Татьяна Плаксина получила мало материнской любви.

Об аварии с участием автомобиля Собчак СМИ сообщили 10 октября. Происшествие случилось возле Сочи, на трассе Адлер – Красная Поляна. Telegram-канал "112" писал, что Mercedes S500, в котором находилась телеведущая, выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen. По данным "Интерфакса", двое людей из Volkswagen скончались. 11 октября Собчак в своем Telegram-канале заявила, что погиб один человек.

Автомобиль не принадлежит Собчак, он был арендован. За рулем находился водитель. В результате аварии она получила сотрясение мозга.

Теги: ДТП, Ксения Собчак, автомобили, смерть, авария, деньги, телеведущая, Любовь Успенская, трагедия, певица, автомобиль, Татьяна Плаксина
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