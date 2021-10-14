"Ксения говорила о моей дочери как об избалованном "золотом" ребенке. Но она причинила вред только внутри своей семьи". Успенская высказалась о смертельном ДТП с Собчак

"Ксения – это не тот человек, с которым я бы хотела поддерживать приятельские отношения. Однако я выражаю ей свое сожаление о том, что она оказалась в этой ситуации", – заявила она.

Успенская отметила, что нельзя ранжировать людей по достатку и социальному статусу.

"Деньги – далеко не самое главное в жизни. Это я прочувствовала и на себе. Ксения жива. Для нее это неприятная история, но она жива. Прежде всего стоит говорить о тех, кого уже не вернуть. И их жизни ни чуть не менее ценные, чем Ксении Собчак или моя собственная. Мы все равны перед Господом. Соболезную семье погибшей девушки. Им еще тяжелее, мне кажется, от того, что еще долго этих непубличных людей будут публично обсуждать и тревожить, беспокоить их душевные раны", – написала певица.

Относительно поста Собчак, опубликованного в Instagram после трагедии, Успенская заявила, что телеведущая еще была не способна сформулировать свои мысли правильно.

"В этом посте она говорит больше о себе и деньгах: "У меня сотрясение, я волнуюсь, окажем помощь..." Я начинала с того, что деньги не главное и ими невозможно все купить. Этим хочу и закончить. В свое время Ксения говорила о моей дочери [Татьяне Плаксиной] как об избалованном "золотом" ребенке. Но моя дочь, если и причинила вред, то только внутри своей семьи. В общем, сейчас не об этом. Сейчас о боли. О боли конкретных людей и семей. Примите мои искренние соболезнования", – завершила она.

View this post on Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)