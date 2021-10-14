"Если бы Мадонна была рождена в СССР". Maruv сменила стиль

"Внимание! 15 октября Maruv. На всех цифровых площадках!" – написала она.

Певица появилась в черно-белом ролике в черном корсете, куря сигарету.

View this post on Instagram Публикация от MARUV (@maruvofficial)

"Это прямо новый стиль вышел! Прикольно и непохоже на то, что сейчас крутят. Своеобразно", – прокомментировал djalex_mistery.

"Если бы Мадонна была рождена в СССР" – отметил bero.jo.