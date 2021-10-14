"Я думаю, они что-то употребляют! Может, любовь". Потап показал, как они с Каменских расслабляются на отдыхе

"A Serre Hey!" – процитировал он на слух песню, звучащую в ролике. В испанском языке это пишется как Asereje. Слово припева не имеет перевода, это игра звуков.
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"Я думаю, они что-то употребляют! Может, любовь", – прокомментировал подписчик koval7417.
Потапенко и Каменских проводят отдых в Испании.
Они оформили отношения 23 мая 2019 года.
Артисты выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год, а в конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
Общих детей у пары нет. У Потапа есть 13-летний сын Андрей от брака с продюсером Ириной Горовой. Брак с ней Потап расторг в 2011 году, но объявил об этом только в 2016-м.