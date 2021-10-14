"Я думаю, они что-то употребляют! Может, любовь". Потап показал, как они с Каменских расслабляются на отдыхе

"A Serre Hey!" – процитировал он на слух песню, звучащую в ролике. В испанском языке это пишется как Asereje. Слово припева не имеет перевода, это игра звуков.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Я думаю, они что-то употребляют! Может, любовь", – прокомментировал подписчик koval7417.