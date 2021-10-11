"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских

Потап и Каменских поженились в 2019 году Фото: realpotap / Instagram

В ролике, снятом для TikTok, пара станцевала вместе перед камерой.

"Это весело, попробуйте", – написал Потап.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Настя поправилась", – заявил opasnyi.krasavchik.

"Шире, чем Леша", – добавила bulgakova2786.

"Хорошая у Насти жопа", – отметила lanalovemoon13.

"У вас, Настя, такой классный широкий таз. Почему еще до сих пор не имеете пупса? Вы же были бы идеальной мамочкой", – написала ilchyk69.

Каменских и Потап отдыхают в Испании. 10 октября Потап обнародовал фото, снятое в Мадриде.

View this post on Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)