"Хорошая у Насти жопа", "Поправилась. Шире, чем Леша". Потап показал "живое" видео с Каменских

В ролике, снятом для TikTok, пара станцевала вместе перед камерой.
"Это весело, попробуйте", – написал Потап.
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"Настя поправилась", – заявил opasnyi.krasavchik.
"Шире, чем Леша", – добавила bulgakova2786.
"Хорошая у Насти жопа", – отметила lanalovemoon13.
"У вас, Настя, такой классный широкий таз. Почему еще до сих пор не имеете пупса? Вы же были бы идеальной мамочкой", – написала ilchyk69.
Каменских и Потап отдыхают в Испании. 10 октября Потап обнародовал фото, снятое в Мадриде.
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Потапенко и Каменских оформили отношения 23 мая 2019 года.
Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.