"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки

"Oversize morning", – написал он.

"Джинсы Настюхины верни", – прокомментировали фото подписчики.

"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", – написали фолловеры.

"Как молодой", – отреагировали на фото поклонники артиста.

Контекст:

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.