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30 сентября, 2021
 
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"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", "Джинсы Настюхины верни". Потап примерил узкие брюки

Потап прославился после успеха дуэта "Потап и Настя"
Потап прославился после успеха дуэта "Потап и Настя"
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер, муж украинской артистки Насти Каменских Потап (Алексей Потапенко) 30 сентября разместил в сети фото, на котором запечатлен в желтой толстовке, широкой джинсовой куртке, обтягивающих джинсах и белых носках.

"Oversize morning", – написал он.

"Джинсы Настюхины верни", – прокомментировали фото подписчики.

"Все круто, но рабочий мозоль выдается вперед", – написали фолловеры.

"Как молодой", – отреагировали на фото поклонники артиста.


Контекст:

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

Теги: Настя Каменских, Потап, Алексей Потапенко
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