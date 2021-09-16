Потап рассказал, какие отношения сложились у его нынешней жены Каменских с его бывшей супругой Горовой

В 2019 году Потап женился во второй раз Фото: realpotap / Instagram

По словам Потапа, если бы его бывшая и нынешняя жены между собой дружили, это было бы не совсем правильно. При этом он подчеркнул, что и военных действий между женщинами быть не должно.

Потап отметил, что его отношения с Каменских отличаются от тех, что были с Горовой, отметив, что у его избранниц разные взгляды на мир.

Резюмируя, певец признался, что в настоящее время между Горовой и Каменских негласно заключен дипломатический паритет.

