  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей

"Уже в этом возрасте у Насти и Потапа должны появиться дети. Почему они не появляются? Потому что они не хотят. А не хотят, потому что они звезды. Ну как человек думает?" – заявил артист.

"А на самом деле как?" – уточнила у Потапа журналистка.

"А на самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался певец.

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Видео: ЖВЛ / YouTube