  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей

"Уже в этом возрасте у Насти и Потапа должны появиться дети. Почему они не появляются? Потому что они не хотят. А не хотят, потому что они звезды. Ну как человек думает?" – заявил артист.
"А на самом деле как?" – уточнила у Потапа журналистка.
"А на самом деле мы очень хотим детей. И когда высшие силы дадут, тогда это и произойдет. Я хочу пятерых детей. Один есть – четверо осталось", – признался певец.
Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2015 год.