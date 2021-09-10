"Золотце в золоте". Потап прокомментировал "эротичные и женственные" фото Насти Каменских

"Волшебная предконцертная атмосфера", – подписала на английском фото 34-летняя Каменских.

За несколько часов пост певицы лайкнули почти 60 тыс. раз и оставили около 800 комментариев. Одним из первых прокомментировал пост муж Каменских, певец и продюсер Потап. "Ох ты, огонь", – написал он, а позже добавил: "Золотце в золоте".

"Атмосферно, красочно, эротично, женственно! Ох, все как я люблю", – прокомментировала zaharova_pro_sex.

"Настя, обожаю вас! Вы самая красивая женщина Украины! Это правда! Самая женственная и обворожительная! Любви и счастья вам!" – пожелала sofia.amelia1995.

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