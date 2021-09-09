"Леша, ты невероятная красавица". Каменских показала Потапа в макияже и женском парике

"Мой муж работает на очень серьезной работе", – написала Настя Каменских Фото: realpotap / Instagram

"Мой муж работает на очень серьезной работе. Суровой, как видите", – подписала снимок 34-летняя певица.

Скріншот: kamenskux / Instagram

На своей странице в Instagram 40-летний Потап тоже выложил свой снимок в женском образе. На нем он вместе с артистом студии "Квартал 95" Евгением Кошевым участвует в съемках для шоу "Лига смеха".

"В джазе только Потап", – прокомментировала фото golovanova_e_s, перефразировав знаменитый голливудский фильм "В джазе только девушки".

"В джазе только лысые", – уточнила astyaar11.

"Леша, ты невероятная красавица", – написала t.friendly_person.

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