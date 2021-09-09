"Леша, ты невероятная красавица". Каменских показала Потапа в макияже и женском парике

"Мой муж работает на очень серьезной работе. Суровой, как видите", – подписала снимок 34-летняя певица.
На своей странице в Instagram 40-летний Потап тоже выложил свой снимок в женском образе. На нем он вместе с артистом студии "Квартал 95" Евгением Кошевым участвует в съемках для шоу "Лига смеха".
"В джазе только Потап", – прокомментировала фото golovanova_e_s, перефразировав знаменитый голливудский фильм "В джазе только девушки".
"В джазе только лысые", – уточнила astyaar11.
"Леша, ты невероятная красавица", – написала t.friendly_person.
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Потапенко родился в 1981 году в Киеве в семье военнослужащего. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже музыкант учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.