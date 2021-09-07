Потап показал своих родителей

Снимки были сделаны во время семейного праздника, посвященного 13-летию сына артиста – Андрея Потапенко, матерью которого является экс-жена Потапа, продюсер Ирина Горовая.

"Мама", – подписал совместное фото с матерью певец.

"Два Потапенко", – прокомментировал совместное фото своих отца и сына артист, вероятно, подразумевая, что те являются полными тезками. У них совпадают имя, фамилия и отчество.

Контекст:

Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

О своих родителях артист в публичной плоскости упоминает редко. Известно, что его отец Андрей Потапенко – бывший военнослужащий. По словам певца, отец просит его, чтобы он больше писал песен на украинском языке.

Мать артиста Людмила Потапенко – спортсменка. В прошлом занималась подводным плаванием, а после завершения карьеры работала тренером.