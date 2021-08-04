Как выглядит мать Потапа. Каменских показала редкое фото со свекровью

На заглавном фото Каменских запечатлена вместе со своей матерью Лидией Каменских, мужем, репэром Потапом (Алексеем Потапенко), и свекровью Людмилой Потапенко.

"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления – самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга", – подписала она фото.

"Мамы просто загляденье. Счастливчики", – прокомментировали публикацию поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Сам Потап не часто делится с поклонниками снимками матери. В 2016 году, поздравляя ее с днем рождения, певец выложил в сеть ее редкое портретное фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)