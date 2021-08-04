Как выглядит мать Потапа. Каменских показала редкое фото со свекровью

На заглавном фото Каменских запечатлена вместе со своей матерью Лидией Каменских, мужем, репэром Потапом (Алексеем Потапенко), и свекровью Людмилой Потапенко.
"Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления – самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга", – подписала она фото.
"Мамы просто загляденье. Счастливчики", – прокомментировали публикацию поклонники.
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Сам Потап не часто делится с поклонниками снимками матери. В 2016 году, поздравляя ее с днем рождения, певец выложил в сеть ее редкое портретное фото.
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Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. До этого они с 2006-го по 2017 год выступали в составе дуэта "Потап и Настя".
Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки. Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни. Настя Каменских – единственная дочь у своих родителей. Певица называет свою мать по имени, так как считает ее очень современной женщиной.
Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита. О своих родителях артист в публичной плоскости упоминает редко. Известно, что его отец Андрей Потапенко – бывший военнослужащий. По словам певца, отец просит его, чтобы он больше писал песен на украинском языке.