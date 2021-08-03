"Если не Photoshop, то шедевральная фигура". Каменских потрясла соцсеть фигурой в красном мини-бикини

На снимке 34-летняя певица позирует в ярко-красном мини-бикини во время морской прогулки. Судя по ролику, загруженному в Instagram Stories, фотографировал певицу муж Потап.

"Я очень горячая девушка", – подписала снимок Каменских.

Пост набрал больше 115 тыс. лайков и примерно 650 комментариев.

"Если не Photoshop, то шедевральная фигура", – написала комментарий под постом mariannaandrianova2017.

"Настенька, очень крутой купальник!" – прокомментировала nastenatim90.

"Фигура – яд", – восхитилась azarova__olya.

"Отодвиньте шторку", ­– попросил mukaramov151, имея в виду верхнюю часть бикини.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)