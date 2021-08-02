"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"

"Шикарный отдых с детками и с друзьями", – подписала она фото. Вероятно, Лидия Каменских отдыхает с дочерью – 30 июля Настя Каменских сообщила, что отправляется в отпуск вместе с мужем.

"Шикарная дама", – оценили образ матери артистки подписчики.

"Какая же вы красивая", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lida Kamenskykh (@lida.kamenskux)



