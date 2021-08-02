"Шикарная дама", "Какая красивая". Мать Каменских похвасталась своим отдыхом "с детками"

"Шикарный отдых с детками и с друзьями", – подписала она фото. Вероятно, Лидия Каменских отдыхает с дочерью – 30 июля Настя Каменских сообщила, что отправляется в отпуск вместе с мужем.
"Шикарная дама", – оценили образ матери артистки подписчики.
"Какая же вы красивая", – прокомментировали фото пользователи сети.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских выступала в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки.
Отец Каменских Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. Он умер 25 января на 82-м году жизни. Настя Каменских – единственная дочь у своих родителей.
Певица называет свою мать по имени, так как считает ее очень современной женщиной.