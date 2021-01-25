Каменских сообщила о смерти отца

Украинская певица Настя Каменских в память об отце Алексее Жмуре обнародовала семейное видео с его участием, которое было снято во время встречи 2021 года. Отец певицы скончался на 82-м году жизни.

Украинская певица Настя Каменских 25 января в Instagram сообщила о смерти 81-летнего отца Алексея Жмура.

В память об отце певица поделилась роликом, который был записан с его участием во время семейной встречи нового, 2021 года.

"Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!" – написала Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских родилась в 1987 году в Киеве. Ее мама Лидия Каменских была певицей Национального академического народного хора имени Григория Веревки.

Отец Алексей Жмур был капитаном сборной "Динамо" по волейболу, а также концертным директором хора имени Веревки. В мае 2021 года ему исполнилось бы 82 года.