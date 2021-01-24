Умер родной брат бизнесмена Ахметова

24 января стало известно о смерти старшего брата украинского бизнесмена Рината Ахметова Игоря. О причинах его смерти не сообщается.

На 60-м году ушел из жизни старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова Игорь. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Шахтер".

В клубе отметили, что Игорь Ахметов помогал строить современный "Шахтер" и участвовал в управлении клубом. О причинах смерти не сообщается.

"Игорь был не просто моим старшим братом, он был моим лучшим другом. В детстве мы делили одну конфету на двоих, а на протяжении всей жизни на двоих мы делили и радости, и горести. И любовь к "Шахтеру" у нас тоже была одна на двоих – Игорь любил и понимал футбол и очень много мне помогал. Он был очень добрым, порядочным и достойным человеком. И мне его будет сильно не хватать", – приводит слова Рината Ахметова его пресс-служба.

Игорь Ахметов когда-то работал шахтером, но после перенесенного туберкулеза бросил работу, сообщает "1+1". После этого его деятельность была связана с бизнесом младшего брата Рината. Игорь Ахметов был основателем и бенефициаром компаний "Торговый центр "Белый лебедь", "Укринком", "Деметра Компани", "Артвайнери", "Артвин".