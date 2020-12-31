"Шахтер" живет мечтой играть на "Донбасс Арене" – Ахметов

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов в новогоднем поздравлении футболистам и болельщикам заявил, что в этом году команде на трибунах стадионов не хватало зрителей.

Ринат Ахметов: Мы живем этой мечтой, играем и побеждаем ради нее Фото: akhmetovfoundation.org

"Шахтер" мечтает играть на "Донбасс Арене" при полных трибунах, заявил президент футбольного клуба Ринат Ахметов в новогоднем поздравлении футболистам и болельщикам, пишет агентство "РБК-Украина".

"Шахтер" сделал все, чтобы в этом году как можно чаще радовать своих болельщиков красивой игрой и хорошими результатами. Мы снова стали чемпионами Украины – в четвертый раз подряд и с рекордным отрывом. Команда великолепно выступила на европейской арене: преодолела большой путь и дошла до полуфинала Лиги Европы, а осенью очень достойно выступила в сильнейшей группе Лиги чемпионов, дважды обыграв мадридский "Реал" и оставив позади "Интер", – отметил Ахметов.

Он добавил, что в уходящем году футболистам очень не хватало зрителей на трибунах.

"Сегодня мы все надеемся только на одно – что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией, и арены найдут свое сердце и свою душу, – сказал президент клуба. – Наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную "Донбасс Арену" в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, играем и побеждаем ради нее".

"Донбасс Арена" находится в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке. Последний матч на арене "Шахтер" провел 2 мая 2014 года. Домашним стадионом "горняков" был ОСК "Металлист", который находится в Харькове, с мая 2020 года домашним стадионом "Шахтера" стал НСК "Олимпийский" в Киеве.

В октябре 2014 года "Донбасс Арена" получила серьезные повреждения в результате взрыва в Донецке. 28 февраля 2017 года о захвате "Донбасс Арены" боевиками сообщил гуманитарный штаб фонда Рината Ахметова.