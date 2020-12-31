ГОРДОН
 
 
СПОРТ

"Шахтер" живет мечтой играть на "Донбасс Арене" – Ахметов

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов в новогоднем поздравлении футболистам и болельщикам заявил, что в этом году команде на трибунах стадионов не хватало зрителей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ринат Ахметов: Мы живем этой мечтой, играем и побеждаем ради нее
Ринат Ахметов: Мы живем этой мечтой, играем и побеждаем ради нее
Фото: akhmetovfoundation.org

"Шахтер" мечтает играть на "Донбасс Арене" при полных трибунах, заявил президент футбольного клуба Ринат Ахметов в новогоднем поздравлении футболистам и болельщикам, пишет агентство "РБК-Украина".

"Шахтер" сделал все, чтобы в этом году как можно чаще радовать своих болельщиков красивой игрой и хорошими результатами. Мы снова стали чемпионами Украины – в четвертый раз подряд и с рекордным отрывом. Команда великолепно выступила на европейской арене: преодолела большой путь и дошла до полуфинала Лиги Европы, а осенью очень достойно выступила в сильнейшей группе Лиги чемпионов, дважды обыграв мадридский "Реал" и оставив позади "Интер", – отметил Ахметов.

Он добавил, что в уходящем году футболистам очень не хватало зрителей на трибунах.

"Сегодня мы все надеемся только на одно – что в следующем году зрители вернутся на стадионы, наполнят футбол своей энергией, и арены найдут свое сердце и свою душу, – сказал президент клуба. – Наша команда, наши молодые игроки, среди которых немало воспитанников клубной Академии, будут играть с мечтой выйти на переполненную "Донбасс Арену" в родном Донецке и подарить нашим преданным болельщикам долгожданный праздник большого футбола! Мы живем этой мечтой, играем и побеждаем ради нее".

"Донбасс Арена" находится в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке. Последний матч на арене "Шахтер" провел 2 мая 2014 года. Домашним стадионом "горняков" был ОСК "Металлист", который находится в Харькове, с мая 2020 года домашним стадионом "Шахтера" стал НСК "Олимпийский" в Киеве.

В октябре 2014 года "Донбасс Арена" получила серьезные повреждения в результате взрыва в Донецке. 28 февраля 2017 года о захвате "Донбасс Арены" боевиками сообщил гуманитарный штаб фонда Рината Ахметова.

Теги: футбол, Донецк, Ринат Ахметов, Новый год, Донбасс, стадион, Шахтер Донецк, Донбасс Арена, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
"Какая прелесть", "Бредятина. Как курица". В сети комментируют необычный образ Орбакайте
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
Заразившегося коронавирусом Грачевского перевели из палаты в реанимацию – Telegram-канал Mash
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
47-летняя Королева надела черный кокошник и обтянула ноги колготками с латексными вставками
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
This Christmas. Джамала и Laud с хором звукозаписывающего лейбла исполнили кавер-версию знаменитой песни
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
  Как спасти елку от кота? Видеоподборка новогодних кошачьих шалостей
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS