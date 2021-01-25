  Победитель шоу "Голос країни" Ганзера сообщил о смерти отца

Отец победителя первого сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Ивана Ганзеры Иван Ганзера – старший поддерживал сына во время его выступлений на проекте.

Ганзера стал известным после победы в шоу "Голос країни" в 2011 году Фото: Іван Ганзера / Facebook

Победитель первого сезона шоу "Голос країни" на "1+1" певец Иван Ганзера 25 января на своей странице в Facebook сообщил о смерти отца Ивана Ганзеры – старшого.

"Папа сегодня умер", – написал артист.

Иван Ганзера родился в 1987 году в Харьковской области в селе Калиновое. Из-за родовой травмы получил инвалидность по зрению.

Его отец Ганзера-старший занимался сельским хозяйством, а мама работала на почте. В 1993 году родители Ганзеры похоронили старшего сына.

В 2011 году Иван Ганзера – младший стал победителем шоу "Голос країни". Он был участником команды певицы Дианы Арбениной.

В финале шоу певец исполнил композицию "Не плач, тато", посвятив ее отцу, который поддерживал его во время участия в шоу.

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Видео: Голос країни / YouTube

В настоящее время артист сотрудничает с компанией Med Records. Ганзера женат. Вместе с супругой Ольгой воспитывает дочь Софию.