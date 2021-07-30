  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний

Потап: Я написал песню на украинском языке недавно и стараюсь каждый год писать Фото: realpotap / Instagram

"Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Я написал песню на украинском языке недавно и стараюсь каждый год писать", – рассказал Потап.

Он также отметил, что ежегодно пишет для артистов, продюсером которых является, по четыре-пять песен на украинском языке.

"Батько у мене такий україномовний і хоче, щоб я писав більше українською", – подчеркнул Потап, перейдя при этом с русского языка общения на украинский.

Артист подчеркнул, что это единственный момент, по которому он слышит от отца замечания.

"Когда-то папа мне сказал: "Леша, теперь ты глава семьи, теперь мы все от тебя зависим". Основоположником он меня называет", – заявил артист.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube