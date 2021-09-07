"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник

"13 лет счастья! Люблю очень. Будь счастливым и глубоким", – написала она.
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В Stories Instagram Горовая опубликовала совместное фото с Потапом. Позируя, она положила голову ему на плечо.
"Счастливые мама и папа", – написала она.
Горовая обратилась к Потапу.
"Спасибо за сына и веселые истории в моей жизни", – написала она.
Потап также обнародовал в Instagram пост, посвященный дню рождения сына.
"Это был прекрасный день, день 13-летия моего Андрея. Люблю тебя, сыночек, будь мужиком всегда!" – написал он.
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Алексей Потапенко и Ирина Горовая прожили в браке с 1999-го по 2016 год.
Их сын Андрей родился 6 сентября 2008 года.
Сейчас Потап женат на певице NK (Насте Каменских). Пара оформила отношения 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.
У Горовой после развода с Потапом был роман с бизнесменом Евгением Артюховым.