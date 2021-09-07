"13 лет счастья". Потап с бывшей женой отметил семейный праздник

"13 лет счастья! Люблю очень. Будь счастливым и глубоким", – написала она.

В Stories Instagram Горовая опубликовала совместное фото с Потапом. Позируя, она положила голову ему на плечо.

"Счастливые мама и папа", – написала она.

Горовая обратилась к Потапу.

"Спасибо за сына и веселые истории в моей жизни", – написала она.

Потап также обнародовал в Instagram пост, посвященный дню рождения сына.

"Это был прекрасный день, день 13-летия моего Андрея. Люблю тебя, сыночек, будь мужиком всегда!" – написал он.

Контекст:

Алексей Потапенко и Ирина Горовая прожили в браке с 1999-го по 2016 год.

Их сын Андрей родился 6 сентября 2008 года.

Сейчас Потап женат на певице NK (Насте Каменских). Пара оформила отношения 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

У Горовой после развода с Потапом был роман с бизнесменом Евгением Артюховым.