"Нет любви". В сети обсуждают новое совместное фото Каменских и Потапа

Каменских – Потапу: Как же я по тебе скучаю Фото: kamenskux / Instagram

"Как же я по тебе скучаю. Тот случай, когда каждый по своим гастролям, а срочно нужно подзарядиться твоей энергией", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Алексею повезло с такой женой", – считает vania_reveguk.

"Нет любви", – написала ka.tya9470.

"Вы, оказывается, тоже люди и ничего [человеческого] не чуждо", – добавила ludmila_belikova.