"Нет любви". В сети обсуждают новое совместное фото Каменских и Потапа

"Как же я по тебе скучаю. Тот случай, когда каждый по своим гастролям, а срочно нужно подзарядиться твоей энергией", – подписала она фото.
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"Алексею повезло с такой женой", – считает vania_reveguk.
"Нет любви", – написала ka.tya9470.
"Вы, оказывается, тоже люди и ничего [человеческого] не чуждо", – добавила ludmila_belikova.
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.