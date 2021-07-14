"Фигура шикарнейшая". Каменских надела сильно облегающее платье

"Друзья, в фонде "Таблеточки" стартовал месяц волонтеров-фандрейзеров! Фандрейзинг – это сбор средств для помощи тем, кому она нужна. Осенью прошлого года я стала амбассадором фонда, и за это время мы с вами собрали более 506 тыс. грн на помощь онкобольным детям", – рассказала она.

Певица сообщила, что каждый человек тоже может стать фандрейзером и создать свою кампанию на сайте "Таблеточек".

"Не знаете, какую именно кампанию создать? Идей очень много. Например, кампанию ко дню рождения, свадьбе и попросить друзей вместо цветов или сладостей перечислить определенную сумму для деток", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Фигура шикарнейшая", – прокомментировала _mary_lyubenchuk.