"Фигура шикарнейшая". Каменских надела сильно облегающее платье

"Друзья, в фонде "Таблеточки" стартовал месяц волонтеров-фандрейзеров! Фандрейзинг – это сбор средств для помощи тем, кому она нужна. Осенью прошлого года я стала амбассадором фонда, и за это время мы с вами собрали более 506 тыс. грн на помощь онкобольным детям", – рассказала она.
Певица сообщила, что каждый человек тоже может стать фандрейзером и создать свою кампанию на сайте "Таблеточек".
"Не знаете, какую именно кампанию создать? Идей очень много. Например, кампанию ко дню рождения, свадьбе и попросить друзей вместо цветов или сладостей перечислить определенную сумму для деток", – отметила она.
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"Фигура шикарнейшая", – прокомментировала _mary_lyubenchuk.
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.