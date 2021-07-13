"Ох, Наташка!", "А где муж?". Королева выставила на обозрение голую грудь

"Сегодня моя мечта сбылась. Я побывала на лавандовом поле, и это неописуемая красота! Вот где настоящая ароматерапия! Известно, что запах лаванды помогает при бессоннице, усталости, депрессии и головной боли. Зная все это, хочется надышаться с запасом", – написала она.

Локацией певица отметила Ростовскую область.

Наташа Королева появилась в кадре в желтом мини-платье с глубоким декольте. Позируя, она наклонялась вперед, демонстрируя голую грудь и напевая песню "Горная лаванда" из репертуара Софии Ротару.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Ох, Наташка!" – отреагировал max_maximov_1.

"А где муж?" – поинтересовалась подписчица irinochka1810.