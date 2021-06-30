19-летний сын Наташи Королевой и Тарзана тайно женился – СМИ

"Внук устроил в честь моего визита в Москву вечеринку. Познакомил с друзьями. Хорошие ребята", – подписала Порывай ролик.

На видео сын Королевой поет песню, а под конец демонстрирует перед объективом правую руку с кольцом на пальце.

"А когда внучек женился? Кольцо на пальце", – отреагировали на ролик фолловеры Порывай.

Российское издание kp.ru предполагает, что Архип Глушко женился тайно, а его избранницей стала стриптизерша Мелисса, которой он в феврале сделал предложение. В публикации отмечается, что пара несколько месяцев живет на третьем этаже в доме Королевой и ее мужа, стриптизера Тарзана.

Представители семьи не комментируют возможное изменение семейного статуса Архипа Глушко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Luda Poryvai (@mama_luda_star)