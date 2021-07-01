"Неприятно смотреть. В сыночке ничего искреннего нет", "Рыба дохлая. Зачем?", "Семья кривляк". В сети раскритиковали Королеву за фото с сыном от Тарзана

"Ловись, рыбка, большая и маленькая! Сегодня отличный клев!" – написала она.
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"Архип, зачем тебе эти ужимки? У вас есть уже один клоун", – заявила подписчица rudenkova05.
"То пикники на фоне картинки, то рыба дохлая. Зачем?" – спросила trin_tatiana.
"У Наташи вся семья состоит из кривляк. Неприятно на них смотреть. В сыночке ничего искреннего нет, а ведь еще такой молодой", – заявила khamutovae.
"Бедная рыба. Продырявили ей рот и улыбаются", – возмутилась meka7482.
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.