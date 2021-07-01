"Неприятно смотреть. В сыночке ничего искреннего нет", "Рыба дохлая. Зачем?", "Семья кривляк". В сети раскритиковали Королеву за фото с сыном от Тарзана

"Ловись, рыбка, большая и маленькая! Сегодня отличный клев!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Архип, зачем тебе эти ужимки? У вас есть уже один клоун", – заявила подписчица rudenkova05.

"То пикники на фоне картинки, то рыба дохлая. Зачем?" – спросила trin_tatiana.

"У Наташи вся семья состоит из кривляк. Неприятно на них смотреть. В сыночке ничего искреннего нет, а ведь еще такой молодой", – заявила khamutovae.

"Бедная рыба. Продырявили ей рот и улыбаются", – возмутилась meka7482.