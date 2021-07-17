"Зачем трусы тянуть до пупка?", "Пышка". В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских

"Морские приключения", – подписала фото певица.
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"Пышка", – написал timoha200829.
"Муана", – сравнила Каменских с героиней одноименного мультфильма Disney пользовательница mamatova.sarvinoz.
"А зачем трусы всегда тянуть до пупка?" – спрашивает meatanik.
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.