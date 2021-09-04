Бульвар Шоубиз
 
04 сентября, 2021
 
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"Шикарна во всем". Настя Каменских показала, как принимает ванну

"Время для релакса", подписала снимок Каменских
"Время для релакса", – подписала снимок Каменских
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских загрузила в Instagram фотографию, как принимает ванну. На снимке 34-летняя исполнительница лежит в пенной воде с закрытыми глазами.

"Время для релакса", – подписала снимок певица.

Ее пост лайкнули больше 40 тыс. раз и оставили больше 600 комментариев.

"Вы шикарны во всем", – написал dimaslapak358.

"Нормально вспенилась!" – оценил снимок sergik73.

"Да покажи ты уже свои прелести", – попросил big_boss_kreml.

"Вот бы пену убрать", – предложил rustiqq91.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, певица, певица NK
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