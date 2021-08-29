"Какая девочка, космос", "Боже, как от тебя уютом веет". Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте

"Энергия последнего летнего воскресенья", – подписала снимок на английском Каменских.

За пару часов ее пост лайкнули 30 тыс. раз и оставили около 100 комментариев.

"Боже, как же от тебя уютом веет", – прокомментировал снимок пользователь с ником danill.dv.

"Ой, ну какая же кайфовая", – призналась _ya_takaya_ne.

"Какая девочка, космос", – написал 0000000001_00.

"Очаровательная разбойница", – считает arzumaniannikolai.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.