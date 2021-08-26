Бульвар Шоубиз
 
26 августа, 2021
 
Новости

Настя Каменских показала свою фигуру в нижнем белье и рассказала, как питается для поддержания формы

 
|
Судя по ее словам, у Каменских четырехразовое низкоуглеводное питание
Судя по ее словам, у Каменских четырехразовое низкоуглеводное питание
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, закончила свой 10-дневный гастрольный тур, вернулась в Киев и показала в Instagram Stories, как выглядит без регулярных занятий спортом.

Певица загрузила в Instagram Stories свою фотографию в нижнем белье, пообещала с сентября вернуться к тренировкам и рассказала, как держала себя в физической и эмоциональной форме во время гастролей.

"Конечно, планочки, растяжку периодически делаю, но это не то", – написала 34-летняя артистка и добавила, что "первое и самое главное – это питание".

По словам Каменских, она ест четыре раза в день, меню состоит из овсянки с фруктами на завтрак, йогурта без сахара или двух яиц (без желтков) на перекус, гречки с отварной курицей и зеленого салата на обед и белой рыбы с зеленым салатом на ужин.

Она подчеркнула, что также занимается медитацией, поскольку "это уравновешивает и успокаивает нервную систему" и не стесняется выплескивать свои эмоции ("пар выпускать надо, это нормально"). Но самое главное, по словам певицы, – заниматься любимым делом.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с музыкантом и продюсером Потапом (Алексей Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа.

Теги: рыба, фигура, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK, фрукты, тренировка, завтрак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
"Наша история и наше государство уникальны". Речь Зеленского по случаю 30-й годовщины независимости Украины
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
  Беленюк: Мама говорит: "Правильная женщина из тебя сделает президента, а неправильная умножит на ноль"
Алеся БАЦМАН
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
"Продолжить непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией". Полный текст декларации участников Международной Крымской платформы
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "99,99% планирования свадьбы было на мне и 0,01 на Гаэле". Свитолина и Монфис рассказали о зарождении и развитии своих отношений
  "99,99% планирования свадьбы было на мне и 0,01 – на Гаэле". Свитолина и Монфис рассказали о зарождении и развитии своих отношений
Настя Каменских показала свою фигуру в нижнем белье и рассказала, как питается для поддержания формы
Настя Каменских показала свою фигуру в нижнем белье и рассказала, как питается для поддержания формы
"Отпад, как хороши!" Жанна Бадоева засветила голые ноги в Венеции
"Отпад, как хороши!" Жанна Бадоева засветила голые ноги в Венеции
В "голом" корсете, с бокалом в руках, чокаясь со своим отражением в зеркале. Клаудиа Шиффер отметила 51-й день рождения
В "голом" корсете, с бокалом в руках, чокаясь со своим отражением в зеркале. Клаудиа Шиффер отметила 51-й день рождения
"Человек-улыбака", "Сладенькая пупуська". Василиса Фролова в купальнике заселфилась с пятимесячным сыном
"Человек-улыбака", "Сладенькая пупуська". Василиса Фролова в купальнике заселфилась с пятимесячным сыном
"Купайся в счастье, тони в любви!" Павел Зибров поздравил жену Марину с днем рождения
"Купайся в счастье, тони в любви!" Павел Зибров поздравил жену Марину с днем рождения
"Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава". СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото
"Зовут Евгения, на семь лет моложе Святослава". СМИ узнали, кто является матерью первенца 46-летнего Вакарчука. Фото
Рецепты вкусных куриных котлет от Пугачевой, Билык и Сумской
Рецепты вкусных куриных котлет от Пугачевой, Билык и Сумской
"Так когда свадьба?", "Хватит вам уже шифроваться". Ксению Мишину и Александра Эллерта "застукали" в аэропорту
"Так когда свадьба?", "Хватит вам уже шифроваться". Ксению Мишину и Александра Эллерта "застукали" в аэропорту
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Вокруг одни дебилы". Лолита рассказала о личной жизни 22-летней дочери
"Вокруг одни дебилы". Лолита рассказала о личной жизни 22-летней дочери
  На концерте в День Независимости "выступила" цифровая копия погибшего Кузьмы Скрябина. Видео
  На концерте в День Независимости "выступила" цифровая копия погибшего Кузьмы Скрябина. Видео
"Выглядит офигительно", "Кинематографично". В сети показали барабанщика "Океану Ельзи", продолжающего играть под дождем на "Олимпийском"
"Выглядит офигительно", "Кинематографично". В сети показали барабанщика "Океану Ельзи", продолжающего играть под дождем на "Олимпийском"
"Это было нереально круто". Дорофеева на "Олимпийском" спела украинскую народную песню под гитару и барабаны. Видео
"Это было нереально круто". Дорофеева на "Олимпийском" спела украинскую народную песню под гитару и барабаны. Видео
25 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
25 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
46-летний Вакарчук впервые стал отцом
46-летний Вакарчук впервые стал отцом
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS