Настя Каменских показала свою фигуру в нижнем белье и рассказала, как питается для поддержания формы

Певица загрузила в Instagram Stories свою фотографию в нижнем белье, пообещала с сентября вернуться к тренировкам и рассказала, как держала себя в физической и эмоциональной форме во время гастролей.

"Конечно, планочки, растяжку периодически делаю, но это не то", – написала 34-летняя артистка и добавила, что "первое и самое главное – это питание".

По словам Каменских, она ест четыре раза в день, меню состоит из овсянки с фруктами на завтрак, йогурта без сахара или двух яиц (без желтков) на перекус, гречки с отварной курицей и зеленого салата на обед и белой рыбы с зеленым салатом на ужин.

Она подчеркнула, что также занимается медитацией, поскольку "это уравновешивает и успокаивает нервную систему" и не стесняется выплескивать свои эмоции ("пар выпускать надо, это нормально"). Но самое главное, по словам певицы, – заниматься любимым делом.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: kamenskux / Instagram Скриншот: kamenskux / Instagram Скриншот: kamenskux / Instagram Скриншот: kamenskux / Instagram Скриншот: kamenskux / Instagram