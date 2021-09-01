"Ролевые игры?", "Красивая девочка". 34-летняя Каменских примерила образ школьницы

Певица надела плиссированную миниюбку, гольфы, блузу, вязаный жилет и дополнила образ сиреневым париком. В руках она держала букет эустом.

"С 1 сентября, ребята. Для меня этот день всегда будет связан с самыми теплыми моментами из детства. С трепетом и предвкушением, с началом чего-то нового. Хочу пожелать всем школьникам и студентам самого классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами. Это будет незабываемое время", – написала она.

"Ролевые игры?" – спросил подписчик ir_8338.

"Какая красивая девочка", – заметила nikachkaaaa.

Контекст:

День знаний традиционно отмечают 1 сентября. В этот день в школах и вузах начинается учебный год.

Насте Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.