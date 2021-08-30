"У вас должны быть очень красивые детки". Настя Каменских показала постельное фото с Потапом

"Любимый, я уже скучаю. Только встретились, а сегодня вновь разлетаемся каждый по своим работам, съемкам, концертам", – подписала снимок 34-летняя певица.

Пост Каменских за несколько часов набрал около 90 тыс. лайков и больше 200 комментариев. Одним из первых снимок прокомментировал 40-летний Потап, прислав два "сердечка".

"Вы можете, объединиться мы не против", – пошутила пользователь с ником 01moiseeva.

"У вас должны быть очень красивые детки", – предположила bozhkoviktoviia.

"Вместо собаки давайте на фото малыша", – написала m_a_r_i_sh_a_____.

"Зайки", – прокомментировала фото likusya_02.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)