"У вас должны быть очень красивые детки". Настя Каменских показала постельное фото с Потапом

"Любимый, я уже скучаю. Только встретились, а сегодня вновь разлетаемся каждый по своим работам, съемкам, концертам", – подписала снимок 34-летняя певица.
Пост Каменских за несколько часов набрал около 90 тыс. лайков и больше 200 комментариев. Одним из первых снимок прокомментировал 40-летний Потап, прислав два "сердечка".
"Вы можете, объединиться мы не против", – пошутила пользователь с ником 01moiseeva.
"У вас должны быть очень красивые детки", – предположила bozhkoviktoviia.
"Вместо собаки давайте на фото малыша", – написала m_a_r_i_sh_a_____.
"Зайки", – прокомментировала фото likusya_02.
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Потапенко родился в 1981 году в Киеве в семье военнослужащего. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже музыкант учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 12-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.