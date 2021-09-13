  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду

Настя Каменских и Потап женаты чуть больше двух лет Фото: Фото: kamenskux / Instagram

По словам 34-летней певицы, особых проблем в быту не было, кроме одной.

"Честно признаюсь, иногда… У меня есть человек, который помогает мне по дому. Но когда карантины и ты понимаешь, что сам, да еще попробуй всю эту площадь убрать… Я говорю: "Лешенька, любимый, пожалуйста, ты можешь мне помочь?" Он отвечает: "Конечно, я сейчас все сделаю", – рассказала Каменских.

Она добавила, что не столько просит мужа убрать дом, сколько "просто не разбрасывать свои вещи".

"Лелик думает, что он живет в отеле. Каждый день, конечно же, огромная куча всего. Каждый раз, когда я вижу эти штаны, сложенные колбаской (как будто там просто исчез человек и остались только штаны), я смотрю, улыбаюсь и понимаю: все равно его очень сильно люблю", – призналась Каменских.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube