  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду

По словам 34-летней певицы, особых проблем в быту не было, кроме одной.
"Честно признаюсь, иногда… У меня есть человек, который помогает мне по дому. Но когда карантины и ты понимаешь, что сам, да еще попробуй всю эту площадь убрать… Я говорю: "Лешенька, любимый, пожалуйста, ты можешь мне помочь?" Он отвечает: "Конечно, я сейчас все сделаю", – рассказала Каменских.
Она добавила, что не столько просит мужа убрать дом, сколько "просто не разбрасывать свои вещи".
"Лелик думает, что он живет в отеле. Каждый день, конечно же, огромная куча всего. Каждый раз, когда я вижу эти штаны, сложенные колбаской (как будто там просто исчез человек и остались только штаны), я смотрю, улыбаюсь и понимаю: все равно его очень сильно люблю", – призналась Каменских.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.