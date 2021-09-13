Бульвар Шоубиз
 
13 сентября, 2021
 
Новости

"Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Настя Каменских и Потап женаты чуть больше двух лет
Настя Каменских и Потап женаты чуть больше двух лет
Фото: Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских поделилась, как в быту "претиралась" к мужу – певцу и продюсеру Потапу (Алексей Потапенко). Об этом она рассказала в коротком видео-комментарии радио "Люкс ФМ".

По словам 34-летней певицы, особых проблем в быту не было, кроме одной.

"Честно признаюсь, иногда… У меня есть человек, который помогает мне по дому. Но когда карантины и ты понимаешь, что сам, да еще попробуй всю эту площадь убрать… Я говорю: "Лешенька, любимый, пожалуйста, ты можешь мне помочь?" Он отвечает: "Конечно, я сейчас все сделаю", – рассказала Каменских.

Она добавила, что не столько просит мужа убрать дом, сколько "просто не разбрасывать свои вещи".

"Лелик думает, что он живет в отеле. Каждый день, конечно же, огромная куча всего. Каждый раз, когда я вижу эти штаны, сложенные колбаской (как будто там просто исчез человек и остались только штаны), я смотрю, улыбаюсь и понимаю: все равно его очень сильно люблю", – призналась Каменских.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.

Теги: Настя Каменских, семья, Потап, певица, Алексей Потапенко, продюсер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США ищут без вести пропавшую звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир
В США ищут без вести пропавшую звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир
13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
13 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  "У меня так было с моей бывшей женой и я не хочу это повторять". Фагот назвал причину, из-за которой не делает предложение Навроцкой
  "У меня так было с моей бывшей женой и я не хочу это повторять". Фагот назвал причину, из-за которой не делает предложение Навроцкой
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, когда запланировала свадьбу
Серебряная призерка Олимпийских игр Терлюга рассказала, когда запланировала свадьбу
  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду
  "Лелик думает, что живет в отеле". Каменских пожаловалась, что Потап повсюду разбрасывает свою одежду
"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына
"Получается, что кров и еду даем мы". Наташа Королева высказалась о проживающей в ее доме стриптизерше – избраннице 19-летнего сына
"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео
"Аллочка, красотка". Галкин в присутствии детей осыпал Пугачеву комплиментами. Видео
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Было много матов в сторону судей". Люленов прокомментировал свой вылет из шоу "Танцы со звездами"
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
  "Благодарю любимых Диму и Диму. Пусть у вас все будет хорошо. Рядом со мной". Билык выступила с двумя экс-супругами
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
"У меня просто очень горячая жена". Стриптизер Суровцев рассказал, как полиция заподозрила его в создании порностудии
В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото
В Киеве назвали лауреатов премии Stella International Beauty Awards 2021 в области красоты и здоровья. Фото
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
"Ухтышка, голенькая красотка", "Попку простудишь". Звезда "Женского квартала" Сопонару полностью разделась перед камерой
Меган Фокс засветила серебристые стринги, а Лопес – голую грудь. Самые откровенные наряды MTV Video Music Awards
Меган Фокс засветила серебристые стринги, а Лопес – голую грудь. Самые откровенные наряды MTV Video Music Awards
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Ксюха, ты неподражаема в своем п...здеце". Собчак спустя два года прокомментировала свадьбу с Богомоловым на катафалке
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
"Розовый к лицу! Или к яйцу". 44-летний актер Алексей Панин позировал в женских кружевных трусах
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
Триумфатором MTV Video Music Awards стал клип, снятый украинским режиссером
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS