Настя Каменских показала фото в комбинации, "Ох", – отреагировал ее муж Потап

Вместо подписи певица поставила значок "черное сердечко". Ее пост лайкнули почти 50 тыс. раз и оставили свыше 700 комментариев.

Одним из первых комментарий оставил муж Каменских – певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко). "Ох", – написал он.

"Как всегда, люксовая", – написал hadji__777.

"Шикарная!" – считает snezh_es.

"Нереально красива", – призналась kkkaterinaa.e.

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер жил с 1999-го по 2016 год.