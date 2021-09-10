Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2021
 
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Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских

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Потап: Я знаю 20 суперзвезд, которые очень-очень хотели Настю и как женщину, и как любовницу, и как жену
Потап: Я знаю 20 суперзвезд, которые очень-очень хотели Настю и как женщину, и как любовницу, и как жену
Фото: realpotap / Instagram

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) 10 сентября в эфире передачи ЖВЛ на канале "1+1" рассказал, что в 2015 году ему было трудно признаться на тот момент своей жене Ирине Горовой в своем желании развестись.

По словам артиста, он все-таки нашел в себе силы сказать супруге, что у них не получается семейная жизнь.

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце и обратился к своей любви", – рассказал артист.

По словам Потапа, роман с певицей, участницей дуэта "Потап и Настя", а сейчас его женой Настей Каменских он долгое время старался скрывать.

"Когда ты напрямую ничего не говоришь, то скрыть очень легко", – отметил артист.

Потап признался, что ему пришлось завоевывать Каменских.

"Она такая красивая девушка, что я знаю как минимум 20 суперзвезд, которые очень-очень хотели Настю в любом смысле – и как женщину, и как любовницу, и как жену. Чтобы стать мужем Насти, надо было стать круче всех", – резюмировал Потап. 

Он не стал называть имена знаменитостей, претендующих на сердце Каменских, отметив, что у них есть жены.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube
Контекст:

Потап и Ирина Горовая расстались в 2015 году, а в декабре 2016 объявили о разводе. В браке у пары родился сын Андрей (2008).

23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Общих детей у пары нет – при этом, по словам Потапа, ему бы хотелось стать многодетным отцом.

Теги: Настя Каменских, Потап и Настя, Ирина Горовая, развод, Алексей Потапенко
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