  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских

Потап: Я знаю 20 суперзвезд, которые очень-очень хотели Настю и как женщину, и как любовницу, и как жену Фото: realpotap / Instagram

По словам артиста, он все-таки нашел в себе силы сказать супруге, что у них не получается семейная жизнь.

"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце и обратился к своей любви", – рассказал артист.

По словам Потапа, роман с певицей, участницей дуэта "Потап и Настя", а сейчас его женой Настей Каменских он долгое время старался скрывать.

"Когда ты напрямую ничего не говоришь, то скрыть очень легко", – отметил артист.

Потап признался, что ему пришлось завоевывать Каменских.

"Она такая красивая девушка, что я знаю как минимум 20 суперзвезд, которые очень-очень хотели Настю в любом смысле – и как женщину, и как любовницу, и как жену. Чтобы стать мужем Насти, надо было стать круче всех", – резюмировал Потап.

Он не стал называть имена знаменитостей, претендующих на сердце Каменских, отметив, что у них есть жены.

ВИДЕО

Видео: ЖВЛ / YouTube