  Потап рассказал, как сообщил экс-супруге о романе с Каменских

По словам артиста, он все-таки нашел в себе силы сказать супруге, что у них не получается семейная жизнь.
"Это было очень сложно. Это было очень больно. Тогда сердце разбивалось, но сейчас понимаю, что очень счастлив, потому что сделал правильно – послушал свое сердце и обратился к своей любви", – рассказал артист.
По словам Потапа, роман с певицей, участницей дуэта "Потап и Настя", а сейчас его женой Настей Каменских он долгое время старался скрывать.
"Когда ты напрямую ничего не говоришь, то скрыть очень легко", – отметил артист.
Потап признался, что ему пришлось завоевывать Каменских.
"Она такая красивая девушка, что я знаю как минимум 20 суперзвезд, которые очень-очень хотели Настю в любом смысле – и как женщину, и как любовницу, и как жену. Чтобы стать мужем Насти, надо было стать круче всех", – резюмировал Потап.
Он не стал называть имена знаменитостей, претендующих на сердце Каменских, отметив, что у них есть жены.
Потап и Ирина Горовая расстались в 2015 году, а в декабре 2016 объявили о разводе. В браке у пары родился сын Андрей (2008).
23 мая 2019 года Потап женился на певице Насте Каменских. Они выступали вместе в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Общих детей у пары нет – при этом, по словам Потапа, ему бы хотелось стать многодетным отцом.