  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток

"Мы сейчас больше открываемся, а когда мы были закрыты, то придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а она – проститутка из Одессы", – рассказал артист.

По словам Потапа, он сам видел каталог, в котором его жена была представлена именно в этой роли.

"Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева. Я позвонил этим троим и сказал: "Ты – столько-то, ты – столько-то, ты – столько-то". А она: "А почему я меньше, чем та? И ни одна из них так не работает". Я спрашиваю: "Тогда можно заказать их?" Мне знакомый говорит: "Да, можно. Они поют, и еще можно с ними провести ночь". Вот такая история. Я видел свою жену в списке элитных проституток. Может, она мне что-то не говорит? Это шутка! Шутка. Это шутка!" – рассказал певец.

Комментарий Потапа о фейках можно послушать начиная с 20-й минуты.

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Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube