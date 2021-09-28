Бульвар Шоубиз
 
28 сентября, 2021
 
Новости

Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Потап: Придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя проститутка из Одессы
Потап: Придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а Настя – проститутка из Одессы
Фото: kamenskux / Instagram

Украинский певец Потап (Алексей Потапенко) в программе "Позаочі", которая 25 сентября вышла на канале "Интер", озвучил самые невероятные фейки о себе и своей супруге, украинской певице Насте Каменских.

"Мы сейчас больше открываемся, а когда мы были закрыты, то придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а она – проститутка из Одессы", – рассказал артист.

По словам Потапа, он сам видел каталог, в котором его жена была представлена именно в этой роли.

"Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева. Я позвонил этим троим и сказал: "Ты – столько-то, ты –  столько-то, ты – столько-то". А она: "А почему я меньше, чем та? И ни одна из них так не работает". Я спрашиваю: "Тогда можно заказать их?" Мне знакомый говорит: "Да, можно. Они поют, и еще можно с ними провести ночь". Вот такая история. Я видел свою жену в списке элитных проституток. Может, она мне что-то не говорит? Это шутка! Шутка. Это шутка!" – рассказал певец.

Комментарий Потапа о фейках можно послушать начиная с 20-й минуты.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Интер (Inter TV channel) / YouTube
Контекст:

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

Теги: проституция, Вера Брежнева, Настя Каменских, Потап, Даша Астафьева, Алексей Потапенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Требования были предъявлены к Порошенко и Гонтаревой, и именно они должны компенсировать потери. Претензий к государству Украина никто и никогда не предъявлял". Заявление адвоката Суркиса
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
"Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась ее идея, оккупировано постоянным членом Совбеза?" Полный текст выступления Зеленского в ООН
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
Покушение на первого помощника Зеленского Шефира. 18 пуль из автомата. Главное. Онлайн-репортаж
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
"Ну наконец-то сиськи", "Хороши дыньки". Michelle Andrade оголилась для мужского глянца
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
  "Притяжение". Певица Etolubov презентовала клип, который снимали в песчаной пустыне под Херсоном и на меловом карьере возле Николаева. Видео
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
"Я так счастлива". 53-летняя жена экс-президента Франции снялась топлес для обложки глянца
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Российский поэт Илья Резник заявил, что переехал на постоянное место жительства в оккупированный Крым
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
Спирс высказалась о новом документальном фильме о своей жизни под опекой отца. Поклонники артистки уверены, что пост писала не она
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
"Мужики хотят, бабы завидуют". Тина Кароль томно позировала в секси-одежде
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Осадчая показала, как выглядела в 19 лет и попросила своего 19-летнего сына не делать ее бабушкой
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Экс-возлюбленная Илона Маска певица Граймс прокомментировала его заявление об их расставании
Лучшие программы для фото на Айфон
Лучшие программы для фото на Айфон Актуально
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Проклова, ранее заявившая о множественных связях со знаменитыми мужчинами, назвала свой диагноз
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
Умерла звезда фильма "Земля кочевников" Мелисса Янделл Смит
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
"Моя любимая". Лазарев адресовал Ани Лорак откровенное признание
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
  "Я наполовину киевлянка". Билык призналась, что прописана в Одессе
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
"Пипец, как больно". Тина Кароль встала на гвозди
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
Дорофеева записала для TikTok танец со своей мамой. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS