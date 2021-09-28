  Потап: Я видел свою жену в списке элитных проституток

"Мы сейчас больше открываемся, а когда мы были закрыты, то придумывали, что я какой-то депутатский сынок, а она – проститутка из Одессы", – рассказал артист.
По словам Потапа, он сам видел каталог, в котором его жена была представлена именно в этой роли.
"Я видел каталог, где были артистки и цены за ночь, типа Даша Астафьева, Настя Каменских и Вера Брежнева. Я позвонил этим троим и сказал: "Ты – столько-то, ты – столько-то, ты – столько-то". А она: "А почему я меньше, чем та? И ни одна из них так не работает". Я спрашиваю: "Тогда можно заказать их?" Мне знакомый говорит: "Да, можно. Они поют, и еще можно с ними провести ночь". Вот такая история. Я видел свою жену в списке элитных проституток. Может, она мне что-то не говорит? Это шутка! Шутка. Это шутка!" – рассказал певец.
Комментарий Потапа о фейках можно послушать начиная с 20-й минуты.
Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.