Гастролирующая по Украине Успенская показала, как провела незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа

"Незабываемый вечер в гостях у Каменских и Потапа", – подписала она фото.

Контекст:

Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве. Она росла без матери – ее воспитывали отец и бабушка. В 1977 году эмигрировала в Италию, а после – в США. Наиболее известные песни из репертуара певицы – "Карусель", "Кабриолет", "К единственному, нежному". Сейчас певица живет и работает в Москве (Россия).

19 сентября артистка выступила в Киеве в рамках гастрольного тура по Украине. Приглашенной гостьей на концерте Успенской в Киеве была Каменских. В последний раз Успенская проводила всеукраинский тур в 2019 году.