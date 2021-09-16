Успенская на своем концерте в Киеве споет дуэтом с Каменских

Выступление состоится в рамках концертного тура певицы по Украине – после шоу в Киеве у артистки запланированы концерты в Одессе, Херсоне и Запорожье. Перед этим певица посетит с концертами Харьков и Днепр.

Приглашенной гостьей на концерте Успенской в Киеве является украинская певица Настя Каменских. Вместе артистки исполнят совместную песню "Ты же не забыл".